No Place For Bravery, un action RPG annoncé pour septembre

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Faites des mômes, qu'ils disaient...

Vous êtes Thorn, un ex-soldat, père malheureux dont la fille a disparu. Quand vous entendez une rumeur comme quoi elle aurait réapparue, vous vous lancez dans un voyage en pleine contrée de Dewr, un monde déchiré par la guerre.Rien ne vous arrêtera.No Place for Bravery est un jeu de type action-RPG, développé par Glitch Factory et annoncé sur PC et Nintendo Switch pour le 22 septembre prochain.Le tout en pixel-art.