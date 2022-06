Rune Factory 5 sort sur PC le 13 juillet

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Devenez un soldat de la graine

Après une sortie sur Nitendo Switch en mars dernier, Marvelous Europe annonce la sortie de son Rune Factory 5 sur PC pour le 13 juillet.Ce JRPG vous plonge dans le monde de Rigbarth. De mystérieux événements ont affecté les runes qui sont les garantes de l'équilibre entre l'Humanité et la Nature. Vous allez incarner un nouvel employé de l'organisation SEED, dont le but est de protéger la frontière de votre royaume d'une invasion de monstres.Lorsque vous ne serez pas en mission, vous pourrez rester en ville et profiter de vos amis, participer à des festivals, aider à la ferme...Le jeu sortira sur Steam . Il sera vendu à 59,99 €. Déjà disponible en précommande, avec 15% de réduc'.