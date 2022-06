Une grosse vidéo et une date de sortie pour A Plague Tale : Requiem

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Beaucoup de rats au programme

La suite du jeu tant apprécié d’Asobo s’est montrée un peu plus dans un long trailer de gameplay. Vous pourrez ainsi découvrir une dizaine de minutes en jeu montrant Amicia et Hugo traqués par des soldats dans une carrière d’ocre.Dans cette suite, malgré les efforts pour contrôler la malédiction d’Hugo, celle-ci ressurgit et les force à fuir. Ils placent alors leurs espoirs dans une île mystérieuse qui pourrait être la clef du salut d’Hugo.Enfin, la date de sortie officielle du jeu vient d’être annoncée : le 18 octobre prochain. Notez cela dans vos agendas. Vous pouvez également d’ores et déjà précommander le jeu sur Xbox Series, PS5 et PC. L’édition collector comportera une statue en résine d’Amicia et Hugo et a été dévoilée dans une autre vidéo