Une nouvelle bande-annonce pour Horse Tales – La Vallée d’Emeraude

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Au grand galop !

Microids et Aesir Interactive invitent les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert.Dans Horse Tales vous partez en vacances chez votre tante au cœur d’une péninsule sauvage. Cependant en arrivant là-bas vous vous rendez compte que le domaine équestre familial tombe en ruines. Mais comment lui rendre sa gloire d’antan ?Vous devrez explorer les lieux, partir à la rencontre des habitants et rénover le domaine en améliorant, construisant et personnalisant une grande variété de bâtiments contre diverses ressources. Sur votre route, vous pourrez découvrir les secrets de l’île mais également apprivoiser de nombreux chevaux et les entrainer.Moi en tout cas ce genre de jeux calmes me fait bien envie. Et si à vous aussi, sachez qu’il sera disponible d’ici la fin de l’année sur PS4, PS5, Switch et PC.