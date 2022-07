Thor : Love & Thunder - la GRANDE interview

Publié le Lundi 11 juillet 2022 à 12:30:00 par Sara Brugioli

Des questions pour le Dieu de la foudre

À l'occasion de la sortie de Thor : Love & Thunder, Théo a pu assister aux interviews d'une partie du casting du film, notamment Chris Hemsworth, Natalie Portman, ou encore le réalisateur, Taika Waititi. Il en a encore des étoiles dans les yeux et le coeur qui bat la chamade.On vous propose donc de lire le compte rendu de cette interview, menée par Will Marfuggi (Entertainment Tonight), pour en apprendre plus sur le film en sortie prochaine, le 13 juillet prochain dans toutes les salles.