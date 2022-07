Annonce de Bravery and Greed

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Il ne manque plus que la stupidité et on a le trio gagnant !

Rekka Games annonce l'édition de leur rogue-like Bravery and Greed par Team17. Le jeu vous invite à prendre le rôle d'un aventurier en quête de richesses explorant un donjon pour trouver les quatres runes nécessaires à l'accès au trésor des nains. Vous pourrez jouer en co-op locale ou en ligne avec jusqu'à trois autre joueurs.Vous pouvez d'ores et déjà ajouter le jeu sur votre liste de souhaits sur Steam , et en patientant pour sa sortie un peu plus tard dans l'année, voici un trailer d'annonce :