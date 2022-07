(TEST) Thor : Love and Thunder, la critique du film

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

Quand le Thor ne tue plus...

Je crois que parmis les membres de Gamalive, je dois être l'une de ceux qui déteste le moins Marvel. Moi j'adore ça, les super-héros, aussi débiles sont leurs films. Et tout de même, on a laissé à Sylvain l'honneur d'aller en ligne de front face à Thor : Love and Thunder parce qu'il n'y a pas plus grand fanatique des films concons que lui !Cependant, à en lire sa critique je pense malheureusement que Waititi a brisé son petit coeur. A en croire que le trauma, c'est pas très drôle au final...