- Elements Destiny, un nouveau JRPG rétro en tour-par-tour

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Ça faisait longtemps, tiens

Le jeu de Deck13 Spotlight en association avec ShrooMoon, Elements Destiny, sortira courant 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et Switch, après un développement de plusieures années.Le jeu avait commencé comme projet passion pour le studio, mais est devenu un JRPG avec une histoire complète, un système de combat riche et du craft complexe, ainsi qu'un visuel en pixel-art rappelant les jeux de ce genre plus rétro.Vous incarnez Erika, une descendante du Clan des Élements, la seule pouvant stopper la croisade de l'ombre qui menace Solitas.