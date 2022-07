- Dungeons 3, prochainement sur Switch

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Cadeau du Seigneur des Ténèbres

Sortez vos capes sombres et re-apprenez votre rire maléfique: Dungeons 3 arrive sur la Switch!Petit rappel, dans ce jeu, vous n'êtes pas le héros avec un avantage moral, vous êtes le maître du donjon, qui doit justement repousser ces entremetteurs d'héros qui viennent pour vous tuer. Faites briller votre côté obscur avec une multitude de salles, de pièges et de structures maléfiques. Recrutez des créatures méprisables au sein de votre donjon, tels que des orcs, des succubes, ou encore des zombies, et preparez votre armée à la conquête des terres au dessus de votre donjon!Le jeu sortira sur Switch le 15 Septembre 2022.