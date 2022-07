30 jeux offerts sur Prime Gaming

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Merci oh Lord Bezos !

Dans le cadre des Prime Days, 30 jeux gratuits pourront être récupérés par les membres de Prime Gaming, dont 25 jeux indépendants, incluant Death Squared, Fatal Fury Special et Giana Sisters: Twisted Dreams. Parmis les gros jeux disponibles, vous pourrez trouver Mass Effect Legendary Edition et Star Was Jedi Knight - Jedi Academy.Une bonne occasion pour tenter de nouveaux jeux et rappeler qu'Amazon continue de faire la guerre aux syndicats, d'écraser les librairies à travers le monde et de refuser de payer ses taxes.