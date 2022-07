Une bande annonce pour Laal Singh Chaddha

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Cours, Laal, cours !

Laal Singh Chaddha est une idée un peu surprenante : une adaptation d'un film dans une autre culture et une autre époque. En effet, ce film est une adaptation du classique Forrest Gump à la culture de l'Inde moderne. On nous promet de l'innocence, de la bonté et une toute autre perspective sur l'idée de "l'homme simple au grand coeur".Le film se veux montrer toute la beauté de l'Inde, ayant été tourné dans une centaine de décors. Il compte également Aamir Khan et Kareena Kapoor aux crédits dans deux rôles principaux. On vous invite à regarder la bande annonce et à vous laisser séduire :