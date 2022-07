(TEST) Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 14:00:00 par Cedric Gasperini

Cowabungaga

Vincent a toujours été un très très grand fan des Tortues Ninjas. Alors non, ce n'est pas parce qu'il aime l'animal. Il n'a aucune affinité particulière avec les tortues. J'aurais pu faire des vannes sur sa vitesse de déplacement, de réflexion, de reproduction et le comparer à une tortue, mais non, Vincent n'a rien à voir avec ces saloperies de bestioles à la con.Ce n'est pas non plus parce qu'il aime les pizzas. Traître à ses racines italiennes, il n'a pas d'amour particulier pour les pizzas. Selon la légende, on l'aurait même aperçu un jour en manger une avec de l'ananas.Ce n'est, enfin, pas non plus parce qu'il aime le karaté. Vincent s'en tape éperdument du karaté et a toujours trouvé que, je cite, "c'était un sport de gros cons et que quand il veut, il leur pète tous la gueule à ces mongoliens".Non, si Vincent aime les Tortues Ninjas, c'est juste qu'il adore les égouts. L'ambiance. L'odeur. Le mystère. Et les rats.