The Walking Dead : Last MILE commence aujourd'hui

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

L'évènement massivement multijoueur

Skybound Entertainment et Genvid Entertainment ont annoncé que la série Facebook Exclusive, The Walking Dead : The Last Mile se lance aujourd'hui pour quatre mois, avec du contenu journalier.Les joueurs pourront observer, interagir et modifier le monde interactif en constante évolution, en ayant un impact sur la fin de l'histoire et sur le canon de The Walking Dead. L'histoire commencera avce le premier livestream officiel, le 12 juillet sur Facebook Watch, où l'histoire sera présentée aux joueurs ainsi que la façon d'intéragir avec le monde.Le jeu sera en beta ouverte pendant quatre semaines pour le prologue, puis l'aventure sera en pause pour deux semaines pour que l'équipe de développement puisse perfectionner le gameplay. L'Histoire débutera réelement ensuite, avec trois "Actes" de quatres semaines, qui seront diffusés consécutivement jusqu'à mi-Novembre. L'accés au jeu sera constant pour les joueurs: il pourront créer leur survivant, gagner des points d'influence et les dépenser pour des décisions qui influenceront l'histoire.