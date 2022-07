- Trailer d'annonce pour Horse Club Adventures 2

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

La préquelle de Lasagna Tycoon

Wild River game annonce le second opus de leur jeu d'équitation pour les enfants de 6 ans et plus. Incarnez un des personnages du jeu, chevauchez votre fier destrier et partez à l'aventure avec vos amis du club équestre pour remplir des quêtes.Dressage, saut d'obstacle, concours photos et résolutions de mystères, Horse Club se veut d'en offrir à tous les goûts. Enfin, et d'après moi la partie la plus importante, on nous promet la possibilité de dresser un chien. Je vais être honnête, je préfère les animaux de compagnie qui font moins de 200kg et qui ne risquent pas de me perforer la cage thoracique si j'ose passer derrière eux...Pour l'occasion, voilà un petit trailer d'annonce :