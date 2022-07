La galerie de Kim

Publié le Lundi 11 juillet 2022 à 17:00:00 par Julie Kim Guenego

Ça me donne une envie de glace

Bonjour ! Pour les joueurs de Genshin Impact, un nouveau trailer d'histoire est sorti aujourd'hui et nous offre un premier aperu des exécuteurs des Fatui, de la région de Schneznaya et de Sumeru, du foreshadowing sur l'intrigue de l'histoire principale, la révélation d'un nouveau personnage jouable (Collei) et encore... On est gaté ! J'ai illustré Tartaglia, un des personnages que l'on connait déjà mais dans sa nouvelle tenue.Vous pouvez visionner le trailer ci-dessous!