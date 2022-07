Power Your Dreams : premier épisode sur l'Équipe de France féminine en ligne

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Une exclusivité d'Xbox France

Un nouvel épisode consacré à l'équipe de France féminine est disponible dans la liste d'épisodes de la websérie Power Your Dreams.Cette websérie est composée d'entretiens avec des joueurs et joueuses de l'équipe de France, d'où le nom Power Your Dreams. L'épisode en ligne actuellement dépeint un entretien avec Delphine Cascarino. Les prochains vont être consacrés à d'autres membres de l'équipe féminine, comme Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Griedge Mbock et Clara Matéo.Retrouvez tous les épisodes dejà parus ici