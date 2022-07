- Une date de sortie pour Cartel Tycoon

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Be gay, do crime

On en a parlé un peu plus tôt en mars (beaucoup plus tôt, donc) lorsqu'il sortait en accès anticipé sur Steam Epic et Gog.com , et voici donc que Cartel Tycoon annonce une date de sortie officielle ! Ceux qui sont moins propices à donner leur sous pour un jeu pas fini pourront donc bientôt se réjouir de vendre de la drogue aux plus riches comme aux plus démunis, à couper des doigts aux mauvais payeurs et à trafiquer des armes les long de la frontière Mexicano-étatsunienne !Les festivités commenceront donc le 26 juillet. Vous avez donc un peu de temps pour vous préparer à la guerre de la drogue qui vous attendra dans Cartel Tycoon et à établir votre stratégie pour graisser la patte aux flics verreux !