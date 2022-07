- Une date de sortie pour le remaster de Baldur's Gate: Dark Alliance II

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Rénovation du donjon

Le remaster du jeu sorti en 2004 sur PS2, annoncé pas plus tard que le mois dernier, possède d'ores et déjà une date de sortie annoncée ! Vous pourrez partir à l'aventure le 20 juillet de cette année, ou pour ceux qui y ont déjà goûter, retenter l'expérience. Ce remaster portera le jeu sur PC à travers Steam et GOG , ainsi que l'Epic Game Store, mais également sur Playstation 4 et 5, Xbox Series et One et sur Nintendo Switch.Le jeu vous invite à incarner un de 5 personnages définis, à customiser vos armes et armures avec des runes et des gemmes et à combattre des monstres iconiques de la franchise Donjons et Dragons tels que les ghoules ou les hobegobelins. En attendant, voici un (court !) trailer :