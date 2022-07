- Co-édition pour Noob : Les Sans-Factions entre Olydri et Microids

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

C'est pas sans me vieillir !

Je suis un peu surprise que Gamalive ne semble ne jamais avoir parlé de Noob, une web-série démarrée en 2008 par une poignée de français plus ou moins amateurs, portant sur les MMORPGs, et tout particulièrement sur un groupe de joueurs pas très fortiches.Voici donc un jeu se déroulant dans cet univers, plus précisément sur quatre nouveaux joueurs aux yeux pleins d'étoiles voulant atteindre le tant convoité niveau 100, mêlant à la fois les enjeux virtuels et les enjeux de la vraie vie dans un RPG 3D en tour-par-tour inspiré des classiques et bien entendu, des MMORPGs. Déjà en accès anticipé sur Steam , le jeu s'offre une co-édition avec Microids pour mettre en place sa sortie sur consoles en 2023. On leur souhaite bien du bonheur.