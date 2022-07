- Civitatem, un nouveau city builder médieval

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Oyez oyez jevnes jovers

LW Games annonce la sortie prochaine de leur city builder médieval, Civitatem, le 1Août prochain.Le joueur va aider ses colons à installer des villes dans des territoires hostiles. Vous allez devoir gerer des ressources, mais surtout vos villageois, qui ont tous des capacités dans des domaines specifiques. Tous les aspects de la vie du colon vont devoir etre considéres, comme l'éducation ou la santé. Et le monde autour de vous ne vous epargnera pas: les saisons seront rudes et des pilleurs vous prendront comme cible, alors soyez prêt a vous défendre.Découvrez des cartes génerées procéduralement, un systeme de crafting avancé, et tentez d'installer des rapports diplomatiques avec vos voisins.