- Toy Soldiers HD : Sortie prochaine sur Switch

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

La guerre pour les enfants

Toy Soldiers HD, un jeu tower defense, action FPS et stratégie à la troisième personne sortira le 5 Août prochain sur Switch.Le jeu vous fera revivre vos batailles de jouets d'enfance. Contrôlez des soldats et leur artillerie miniature dans un décor géant, et récréez des batailles épiques, en solo ou en multijoueur. Vous pourrez également contrôler les armées d'un point de vue interne, en prenant controle de vos unités avec une vue FPS, ou donner des ordres d'un point de vue à la troisième personne. Gérez vos armées et vos ressources, et contrôlez des machines de guerre impressionantes.On vous laisse découvrir le trailer.