Top des ventes de jeux vidéos en France

Publié le Mardi 12 juillet 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

Bethmale

Mario Strikers Battle League Football (Nintendo Switch) Horizon Forbidden West (PS5) F1 22 (PS4) F1 22 (PS5) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch)

Horizon Forbidden West F1 22 Gran Turismo 7

F1 22 Forza Horizon 5 Halo Infinite

F1 22 Fifa 22 Gran Turismo 7

F1 22 Fifa 22 The Quarry

Mario Strikers Battle League Football Nintento Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe

Football Manager 2022 Farming Simulator 22 Fifa 22

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 26ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Bethmale, un fromage d'Occitanie conseillé par Sara. D'après elle, il sentirait "le cadavre". Je répondrais à celà : quel bon fromage n'a pas cette odeur ? Du haut de ses 5 à 7 kg par meule, c'est un gros bébé.Du côté des tops, Mario Strikers et Horizon Forbidden West restent invaincus et F1 22 se faufile dans le haut du panier. Encore une fois, Microsoft se retrouve bon dernier, avec aucun jeu sur Xbox dans le classement global, même Halo bien incapable de vaincre Nintendo Switch Sports.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :