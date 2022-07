Pas de loups-garoux pour Way of the Hunter

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Mais qu'en est-il des vampires ?



Le jeu est disponible



Le jeu est disponible en précommande dès maintenant sur Steam et sortira le 16 août prochain.

Way of the Hunter compte nous inviter à chasser dans les collines mystérieuses, boisées et pleines de brouillard de la Transylvanie, et on nous répète "PAS DE LOUPS-GAROUX INCLUS". Alors, pour commencer, si c'est vrai c'est dommage, une tête de loup géant ça ferait bien classe au-dessus de la cheminée, et ensuite nous répéter ça autant, ça donne vraiment l'impression qu'on nous réserve une surprise...En bref, vous pourrez chasser les éternels lapins, cochons sauvages et cervidés, ça c'est sûr, le tout dans un environnement que je trouve personellement très beau. Faites tout de même attention, on sait jamais, dans le doute prenez quelques balles en argent, un pieu en bois et une épée. N'oubliez pas : rien ne vaut une décapitation pour vaincre un immortel !