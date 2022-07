Sortie de XEL

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Une aventure à travers le temps

Tiny Roar vous invite à bondir à travers l'espace et le temps dans XEL, un RPG 3D en vue du dessus. Vous incarnez Reid, une jeune femme perdue sur une planète inconnue devant mettre fin à un cycle de destruction en combattant de nombreux ennemis, en résolvant les énigmes de plusieurs donjons et en aidant des personnages hauts en couleurs.XEL tire son inspiration principale de Zelda, en y ajoutant une touche de modernité. On nous promet une bande son et des visuels chatoyants "inspirants". En espérant que cette aventure soit à la hauteur de ses promesses.Le jeu est dès à présent disponible sur Steam et sortira sur Switch le 14 juillet.