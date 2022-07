Rollerdrome, rétro mais neuf

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Il a un prix adapté



On s'attend donc à beaucoup de choses de jeu. En attendant sa sortie, on peut toujours regarder les vidéos sur le développement du jeu du studio.





Le jeu de roller et de tir de Private Division sortira le 16 Août sur PC, PS4 et PS5, au prix de 19,79€. Un beau clin d'oeil au années d'inspiration pour ce titre.Rollerdrome est un jeu rétrofuturiste prenant place dans le futur, en 2030, mais avec une esthétique digne des années 1970. Le joueur contrôlera un avatar sur des roller, et le studio a voulu placer l'emphase sur la fluidité des délacements et des combos de combat avec des armes. Le tout dans un style graphique impressionant, rappelant justement les affiches rétro. Une version d'essai du jeu sera disponible gratuitement pour les abonnés au Playstation Plus Premium, qui pourront le tester dès sa sortie.