Kirby's Dream Buffet sur Switch très prochainement

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

On va se péter le bide

Qui a faim? Plus spécifiquement, qui as envie d'un nouveau jeu Kirby à plusieurs, arrivant cet été sur Switch, en multijoueur local ou en ligne?Disponible uniquement sur le Nintendo eShop, le jeu amènera des nouvelles courses à obstacles sur le thème de la cuisine, à dévaler a plusieurs, sur des parties à quatre manches chacune. Récoltez le plus de fraises possibles pour devenir énorme et bousculer vos adversaires, ou récoltez des "snacks de pouvoir" pour gagner des places dans le classement.