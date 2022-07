- The DioField Chronicle, sortie prochaine

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Du combat en temps réel

Square Enix a annoncé que son nouveau RPG stratégique sortirait le 22 Septembre prochain, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.The DioField Chronicle propose du combat stratégique en temps réel, le tout sur un scénario sombre et mature, portant sur la guerre et l'honneur. Les personnages sont signés Taiki (qui a travaillé sur Lord of Vermilion III et IV), et le concept art est fruit du talent de Isamu Kamikokuryo (concept artist de FINAL FINTASY XII, XIII). La BO du jeu quant à elle peut se vanter d'avoir en compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, qui ont notamment travaillé sur Game Of Thrones.Une démo jouable sera ouverte aux joueurs à partir du 10 Août.