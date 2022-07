Century: Age of Ashes ajoute les consoles à son butin

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 10:53:00 par Ambre Cogné

Attention à ne pas se brûler les ailes...



On vous laisse découvrir tout ça dans la bande annonce de sortie sur consoles, et on vous invite à essayer le jeu, qui est gratuit.





Le jeu de dragon dont on vous a déjà bien parlé compte se porter sur consoles Playstation et Xbox. Vous pourrez donc tenter l'aventure dans votre salon dès aujourd'hui pour Xbox One et Series et dès le 19 juillet pour PS4 et PS5. Enfin, la saison 1, Shadow Over Skeld, est dès à présent disponible sur PC, ajoutant une nouvelle carte, une nouvelle classe de dragonniers maîtrisant la foudre et le début de l'arc narratif de Century.