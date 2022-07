- Destroy All Humans! 2 - Reprobed, trailer d'arsenal extraterrestre

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Les extraterrestres sont plus beauf que prévu

Dans l'humour usuel du jeu, un trailer pour Destroy All Humans! 2 - Reprobed nous montre tout l'arsenal de Crypto, l'extraterrestre un peu beauf à l'affiche des jeux.Un tout nouvel arsenal attend les joueurs au sein de ce deuxième volet. Crypto est de retour sur Terre, pendant les annèes 60, et doit se venger de l'affront que lui as fait le KGB: faire exploser son vaisseau, non mais ça va pas? Explorez les Swinging Sixties dans toute leur gloire avec des nouveaux "jouets", volez le DNA des humains pour améliorer vos compétences, et vous pouvez même inviter un ami pour vous amuser avec vos jouets ensemble (l'humour beauf c'est contagieux)!Le jeu sera disponible le 30 Août sur PS5, Xbox Series et PC, en attendant découvrez l'arsenal de Crypto (evitez d'avoir des enfants à coté de vous, sinon vous allez devoir repondre à des questions gênantes) :