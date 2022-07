- Bande annonce pour la sortie de Justin Wack and the Big Time Hack

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Le petit studio de Warm Kitten nous présente un jeu d'aventure point'n'click bien à l'ancienne, avec une bonne louche de n'importe quoi et une bonne dose d'humour. Justin Wack and the Big Time Hack porte sur un technicien informatique se retrouvant propulsé dans le passé, l'homme des cavernes le remplace dans le monde moderne et son ex dont il est toujours amoureux.Vous devrez jouer ces trois personnages au sein d'une histoire de science-fiction un peu débloquée, résoudre des enigmes uniques et esquiver de vilains robots souhaitant vous effacer de la ligne temporelle.Le jeu sortira le 23 août sur Steam , et en attendant, nous vous invitons à visionner la bande annonce :