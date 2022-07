- Colossal Cave Adventure, le remake 3D

Publié le Mercredi 13 juillet 2022 à 11:55:00 par Sara Brugioli

Une pierre angulaire de l'industrie

Roberta et Ken Williams sont de retour avec un remake 3D de la légende du jeu vidéo, Colossal Cave Adventure, sur PC, Mac et Meta Quest 2.Le jeu textuel massivement populaire de 1976 fut crée par Will Crowther pour le PDP-10, un ancêtre de l'ordinateur. Ce fut le premier jeu d'aventure mainstream, qui posa les bases pour les jeux d'aventure, roguelike, et qui inspira la création de jeux vidéo RPG et nombreux jeux textuels dans les années suivantes. Parmi ces jeux, Mistery House, la création de Roberta et Ken Williams.Ces derniers ont fondé Sierra Entertainment, pour publier leurs autres titres, tels que King's Quest et Phantasmagoria. Sierra Entertainment finit par fermer en 2008, mais en 2014 Activision Blizzard a relancé la firme pour labéliser les anciens succés du studio. Et c'est dans cette lancée que le couple se lance dans un remake de Colossal Cave Adventure, le jeu qui les avait inspiré il y a bien des années... Explorez une grotte énorme et labyrintique, combattez des monstres et trouvez le trésor, dans ce jeu qui sortira dans le courant de l'année, plus de 40 ans après le jeu originel.