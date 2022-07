1971: Indian Naval Front annoncé

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

Touché coulé

Les dévelopeurs de chez Neosphere Interactive ont annoncé leur jeu de batailles aéronavales, 1971: Indian Naval Front. Le jeu nous invite dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Vous pourrez contrôler parmis 40 unités nautiques incluant des jets et des hélicoptères, vous pourrez tenter la campagne solo en incarnant l'Inde, ou vous pourrez vous lancer dans une partie multijoueur.Le jeu sortira sut Steam dans le troisième quart de cette année, et la mise à jour ajoutant le multijoueur sortira un peu plus tard. En attendant, voici une bande annonce pour patienter un peu :