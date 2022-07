Disney Dreamlight Valley, un nouveau trailer pour le jeu

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Devenir amie avec Dingo, le rêve





Un peu plus d'informations sur le jeu licensé Disney, Disney Dreamlight Valley. Un nouveau trailer de gameplay est disponible, ce qui veut dire des réponses à nos questions concernant le but du jeu.Disney Dreamlight Valley est un simulateur de vie, prenant place dans une vallée magique où resident tous les personnages Disney, des princesses aux méchants en passant par Mickey. Le joueur aura son propre avatar customisable, sa maison qu'il pourra décorer au choix, et il pourra devenir ami avec ses personnages preférés. Différentes quêtes l'attendront, et il devra découvrir les histoires des personnages, ainsi que ramener la magie dans la vallée.Le jeu est dejà disponible en wishlist.