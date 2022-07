Regiments sortira le 16 août

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Un RTS dans l'ère de la Guerre Froide

Microprose a annoncé la date de sortie de Regiments, leur RTS dans l'ère de la Guerre Froide, qui sortira sur Steam le 16 août.Le jeu prend place en Allemagne, en 1989. La Guerre Froide a mal tourné et les combats reprennnent. Gérez vos troupes, menez les à travers les lignes ennemies et utilisez tous les arsenaux à votre dispotition. Bref, un RTS plutôt classique mais qui promet au moins des armes et des véhicules de la Guerre Froide.