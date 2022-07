Bound by Blades annoncé

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

David contre le Goliath

Zeth et Assemble Entertainment annoncent Bound By Blades, un RPG d'action vous invitant à incarner un petit animal mignon et à vaincre de puissants adversaires pour fabriquer de puissants équipements avec leurs restes. Comme un Monster Hunter, Bound By Blades vous invite à combattre exclusivement des boss.Vous pourrez jouer seul ou à deux joueurs, incarner entre 3 personnages différents et employer divers combos. Récupérer des ressources, rencontrers les personnages de l'univers d'Ashmyr. Le jeu sera disponible dans le dernier quart de l'année sur Steam et en début 2023 pour Android, IOS et Switch.