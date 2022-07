Trailer d'environnements pour Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Tant de choses à détruire !

Un nouveau trailer pour Destroy All Humans! 2 - Reprobed nous dévoile une grosse poignée d'environnements. Vous pourrez donc visiter, détruire ou infliter faux-San Fransisco, faux-Londre, faux-Tokyo, une base du KGB à Tunguska et une base lunaire. Chaque environnement possède également ses propres types d'ennemis et ses propres objectifs. Ce remake comprendra donc au moins tout le contenu du jeu original.Destroy All Humans! 2 - Reprobed sortira sur PC, Playstation 5 et Xbox Series le 30 août de cette année.