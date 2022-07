- Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit, nouveau trailer et soldes sur Steam

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Regardez toutes ces belles palmes

Le jeu d'investigation et d'aventure publié par Thunderful et développé par Tag of Joy, Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit, a mis à jour son trailer pour inclure toutes les accolades reçues, et le jeu est en soldes sur Steam.Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit vous met dans la peau de Milda, qui va devoir explorer des magnifiques décors peints à la main, et résoudre des mysteres dans ce jeu qui l'ameneront dans des donjons et des églises mysterieuses...Le jeu est soldé à 20% sur Steam, ainsi que la pluaprt des jeux Thunderful Plublishing.