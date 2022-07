- Fling to the Finish, évènement d'été pour les joueurs

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Le Fling-a-Thon, pour les intimes

Fling to the Finish, le jeu coopératif et chaotique de SplitSide Games a annoncé son nouvel événement d'été, le Fling-a-Thon.Les joueurs vont pouvoir coopérer du 25 juillet au 8 août pendant l'événement, qui leur permettra de gagner des nouveaux éléments cosmétiques, et qui débloquera un mode de jeu permanent, le '"Ring-A-Thon". Pour rappel aux connaisseurs et pour information à ceux qui ne connaissent pas, dans Fling to the Finish, deux joueurs évoluent dans une course à obstacles en étant attachés avec une carte. Ils doivent donc cooperer pour réussir la partie.Découvrez le trailer de l'événement ci-dessous.