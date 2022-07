- Arsonist Heaven disponible très bientôt

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Oh ça sent le cramé

Eastasiasoft s'apprête à sortir son nouveau jeu de survie side-scroller, Arsonist Heaven. Le jeu sera disponible dès demain, le 27 juillet, sur consoles (Xbox One et Series, Playstation 4 et 5, et Switch).Vous incarnez un chasseur aux tendances un poil incendiaires: découvrez un monde pixel art side-scroller, grouillant d'ennemis, que vous allez littérallement inflammer à l'aide d'un arsenal varié d'armes à feu. Les munitions ne sont pas infinies, alors fuyez les ennemis avec votre jet-pack, qui a aussi une durée de vie limitée...Le jeu sortira sur consoles au prix de 4,99€.