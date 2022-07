- Street Artist Simulator annoncé sur PC et consoles

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Un hommage au crime citadin



Le jeu sortira en 2024, sans plus de détails communiqués pour le moment.





Le jeu de simulation d'artiste criminel développé par Shining Games et édité par Games Box, Street Artist Simulator, a été annoncé pour PC (avec Steam ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Vous pourrez donc tagger, grapher, brûler des policiers à la bombe et au briquet, faire exploser des hélicoptères et fuir les forces de police spéciales sur la plateforme de votre choix.Comme vous l'avez peut être compris, Street Artist Simulator a plus de "Street" que d'"Artist Simulator". Malgré tout, on nous promet de nous laisser créer nos propres designs. Personnellement, je compte couvrir les murs d'amogus...