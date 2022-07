Top de ventes des jeux vidéos en France

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Langres

Mario Strikers Battle League Football (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) Kirby et le Monde Oublié (Nintendo Switch)

Horizon Forbiden West F1 22 Gran Turismo 7

Forza Horizon 5 Halo Infinite F1 22

F1 22 Gran Turismo 7 GTA V : Edition Premium

F1 22 Mass Effect - Edition Légendaire Fifa 22

Mario Strikers Battle League Football Mario Kart 8 Deluxe Nintento Switch Sports

The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of The Year Edition Farming Simulator 22 Football Manager 2022

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 28ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Langres, facilement un de mes fromages préféré. Il s'agit d'un fromage à pâte molle et à croûte lavée jaune. Il a une forme cylindrique avec une dépression sur le dessus, appelée "fontaine" ou "cuvette". Je conseille vivement de l'essayer sur une tartine de pain avec un peu de confiture à la framboise.Du côté des tops, Nintendo raffle sans soucis le podium global avec un Mario Strikers qui semble tout bonnement invincible. Petite surprise tout de même avec un retour de Kirby et le Monde Oublié chez Nintendo et de The Witcher 3 sur PC. F1 22 est en lice sur toutes les autres plateformes.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :