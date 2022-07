- All On Board - The Binding of Isaac Four Souls, un nouveau jeu ajouté

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

Le tout en VR bien sûr

Après avoir atteint son objectif de financement en 48 heures, le jeu de plateforme en VR All On Board continue de rajouter des jeux de plateaux existants à son catalogue pour les joueurs.Le petit dernier est The Binding of Isaac Four Souls, du développeur indépendant Edmund McMillen et Maestro Media. L'annonce est venue à la ComicCon de San Diego, à la conférence "Adapting Video Games forTabletop Play". Les joueurs pourront donc, à la sortie de All On Board, jouer à ce jeu en VR, en 2023 (date de sortie visée) sur MetaQuest 2 et les casques compatibles avec SteamVR.