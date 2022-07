Partenariat entre EA et la Juventus

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

EA s'offre une vieille dame

Bonne nouvelle pour nos lecteurs fans de FIFA : EA et la Juventus ont reprit leur partenariat, le premier devenant l'exploitant vidéo-ludique exclusif de l'équipe de foot italienne. Vous pourrez donc retrouver la Juventus dans le jeu FIFA 23 qui sortira le 30 septembre de cette année.De plus, l'ancien joueur Claudio Marchisio deviendra Héros FUT, rentrant donc dans le hall des légendes de FIFA, et Dušan Vlahović se vera confié le rôle d'ambassadeur du jeu.