Une démo pour Food Truck Simulateur

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

Le premier échantillon est gratuit

Les créateurs de Gas Station Simulator, DRAGO Entertainment, reviennent à la charge avec un nouveau jeu de simulation. Food Truck Simulator vous invitera à gérer votre camion de fast food, à préparer la nourriture et à servir vos clients... et en tant que développeurs, ils savent probablement à quel point point ces derniers peuvent être impatients et indigents !Une démo est déjà disponible sur Steam , ainsi qu'un trailer d'annonce. Vous pouvez donc déjà essayer le jeu, qui sortira en version complète le 14 septembre de cette année. Il faudra encore patienter un peu, donc, mais les bonnes choses prennent du temps...