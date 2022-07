Bare Butt Boxing entre en Early Access bientôt

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

ABC vos culottes!

Le jeu de boxe denudé de Tuatara Games, originellement un studio de VFX, va rentrer en Early Access courant 2022, pendant le quart final de l'anneé. Il sortira ensuite en 2023, sur PC, Switch et PS4/PS5.Des alienes colorés et loufoques entrent dans le ring ! Le joueur devra combattre dans des arènes remplies de décors piegés, qui rendront le combat encore plus chaotique de ce qu'il est dejà. Le jeu s'annonce tres coloré et chargé visuellement, ce qui en fera un jeu idéal pour des parties avec amis.