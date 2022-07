The Lord of the Rings : Gollum repoussé

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Ils auraient mieux fait de prendre les aigles jusqu'au Mordor

Daedalic Entertainment et NACON ont décidé de repoussé la date de sortie de leur RPG avec éléments d'infiltration de quelques mois. Ils ont préféré ne pas communiquer la nouvelle date de sortie exacte, mais on peut facilement se dire que les réactions mitigées des fans en voyant le dernier trailer de gameplay doit être à l'origine de se retard.On peut considérer qu'il s'agit d'une bonne chose : mieux vaut un retard si ça signifie un meilleur jeu au final. Bien sûr, comme les lettres jaunes de CD Projekt nous l'ont bien appris, ce n'est pas parce qu'un jeu est retardé qu'il est bon à la sortie...Espéront donc que Lord of the Rings : Gollum saura tirer son épingle du jeu.