- RPG Stories commence sa campagne Kickstarter

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

La bourse ou le jeu?

Brave Alice est le studio derrière RPG Stories, un support de jeu de table virtuel et un créateur de mondes en 3D. Et maintenant, le jeu est prêt à être lancé sur Kickstarter , le 1er septembre.En plus de permettre la construction de mondes éntierement en 3D, le jeu mettra des personnages à dispotition des utilisateurs, de chevaliers médievaux, à loups-garous, jusqu'à des soldats de science-fiction. Bref, le jeu promet d'être le rêve de tout Game Master, et les développeurs ont l'intention de laisser beaucoup de choix à leur communauté de joueurs.