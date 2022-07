(TEST) Sonic Origins (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Publié le Mardi 26 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Un p'tit coup de vieux

Vincent fait partie d'une génération différente de la mienne. En effet, il a connu un temps très très très eloigné où SEGA, ses jeux et ses consoles étaient en plein essor, et la guerre entre Nintendo et SEGA faisait encore rage... Tiens, là j'en parle, il a des flashbacks des batailles et il crie "C'était pas ma guerre!!!".Mais vu qu'il a vécu dans ces temps eloignés, il a un point de vue idéal sur les jeux Sonic. Et c'est pour ça qu'il s'est attelé au test de Sonic Origins, pour se rappeller du bon vieux temps.