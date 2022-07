World of Warcraft, le roi-liche revient dans le jeu

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Arthas! Ça faisait longtemps...

Blizzard a décidé de re-introduire un méchant émblematique de World of Warcraft, le roi-liche Arthas Menethil, dans un remake de la célébre deuxième extension de WoW qui portera le nom World of Warcraft : Wrath of the Lich-King Classic.Les joueurs pourront explorer les chemins enneigés du continent de Norfendre, qui sera la plus grande zone incluse avec une extension à ce jour, pour ré-découvrir un des scenarios les plus appreciés des joueurs. Une nouvelle classe sera également disponible pour les joueurs, la classe de chevalier de la mort, les anciens paladins du roi-liche.La date de sortie est prevue pour le 27 septembre. L'extension sera accessible gratuitement aux joueurs ayant déjà un abonnement au jeu.