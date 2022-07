The Tarnishing of Juxtia, le souls-like en 2D est disponibles aujourd'hui

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Brutal comme on l'aime





Crée par Actual Nerds et publié par Mastiff, le souls-like en 2D pixel art The Tarnishing of Juxtia sort aujourd'hui sur Steam Vous incarnez la dernière création de la déesse mourante Juxtia, qui en dernière action vous charge de trouver et d'abattre le dieu des Tènebres Drelium of Crescentpeak, ce dernier étant un territoire aliène rempli de machines etranges et magie occulte. Les combats seront brutaux et sanglants, et surtout pas de tout repos. Les boss du jeux sont énormes et vicieux, et ne vous laisseront pas passer si facilement.Le jeu est actuellement soldé sur Steam et le sera jusqu'au 2 août.